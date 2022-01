Corrie in 't Gooi: 'zo'n 26 alarmmeldingen, lichte schade en geen gewonden'

In de ochtend werd er vooral stormschade gemeld uit Hilversum, Bussum, Naarden, 's-Graveland en Kortenhoef. Later in de ochtend en begin van de middag verschoof dat en kwamen de meeste meldingen uit Hilversum, Huizen en Laren.

De schade is volgens de woordvoerder relatief beperkt gebleven. "Het bleef voornamelijk bij omgevallen bomen en losse stukken dakpannen." De zwaarste ongevallen vonden volgens de brandweer plaats in Laren waar een boom op een auto was gevallen en in Huizen waar een stuk van een dakkapel beschadigd raakte. Er zijn in 't Gooi geen gewonden gevallen.

Qua bezetting en inzet van de medewerkers zegt de woordvoerder geen problemen te hebben gehad. "Onze jongen konden het goed aan. Er is ook geen wachtrij aan meldingen ontstaan."

KNRM

KNRM Huizen laat weten dat ze geen alarmering hebben ontvangen. "Wij hebben het rustig gehad", laat woordvoerder en medewerker Mark van den Brink weten. Wel hebben de vrijwilligers dankbaar gebruik gemaakt van Corrie door de storm te gebruiken om te trainen op het Gooi- en Ijmeer. Zo is er getraind op noodprocedures aan boord, waaronder noodankeren en varen in slechte weersomstandigheden. Ook de KNRM Blaricum laat weten dat ze geen meldingen binnen hebben gekregen.