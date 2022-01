'Bedreiging' John van den Heuvel daadwerkelijk misverstand, justitie seponeert strafzaak

Utrechter Mourad O. werd op donderdag 6 januari aangehouden op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht, ter hoogte van Maarssen. O. reed vlak achter misdaadjournalist John van den Heuvel, die al langere tijd beveiligd wordt. Daarnaast viel hij op vanwege zijn rijgedrag: hij reed veel te hard en hield te weinig afstand.

Vanwege de beveiliging van Van den Heuvel en het opvallende gedrag van de Utrechter gingen alle alarmbellen af. De aanhouding werd gedaan door zwaarbewapende agenten, een groot deel van de snelweg werd voor langere tijd afgesloten.

Niet verdacht van strafbare feiten

O. werd drie dagen na het incident alweer vrijgelaten. Al snel was het vermoeden dat er sprake was van een misverstand. Dat blijkt nu daadwerkelijk het geval: achteraf is hij volgens justitie onterecht verdacht van het voorbereiden van ernstig strafbare feiten.

"Dat neemt niet weg dat de aanvankelijke verdenking en aanhouding van de man op goede gronden was gebaseerd, gelet op zijn onverantwoordelijke en gevaarlijke rijgedrag", aldus justitie.