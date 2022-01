Bakkie Pleur: Barry van Galen ziet Mo Ihattaren als rotte appel

In een vers Bakkie Pleur hebben Barry van Galen en Piet Keur het natuurlijk over de overstap van Mo Ihattaren. Beide heren worden het absoluut niet met elkaar eens over de kersverse Ajacied.

Barry van Galen ziet in Mo Ihattaren een rotte appel. De voormalig voetballer van AZ is hard over de voetballer. "Hij heeft een instellingsprobleem. Ik vind het een rotte appel. Hij zal echt wel een weekje zijn best doen, maar ik geloof niet dat hij dat elke dag gaat opbrengen", is Van Galen duidelijk.