Terugkijken: NH Sport van 31 januari

Een gevarieerde sportuitzending op deze maandag. Zo gaan we bij de Haarlemse badmintonclub Duinwijck langs en richten we de camera op Selena Piek. Zij maakt zich klaar voor het NK van aankomend weekend. Verder de korfbalsamenvatting van het cruciale duel DOS'46 - Groen Geel. En een reportage over de zeer lange ongeslagen reeks van FC Volendam. De koploper van de eerste divisie kan vrijdag historie schrijven.