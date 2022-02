Niet iedereen blij met luxe appartementen in oud V&D-pand: "Liever een zwembad"

Winkels en luxe appartementen gaan er komen in het iconische V&D-gebouw aan het Verwulft in Haarlem. Vorige week ontdekten NH Nieuws en Haarlem105 dat het pand voor 27 miljoen euro is verkocht en dat betekent waarschijnlijk geen ruimte voor betaalbare huurwoningen. Een gemiste kans, vindt Maarten Wiedemeijer van de PvdA.

Raadslid Wiedemeijer zegt blij te zijn dat het pand, dat sinds twee jaar vrijwel leegstaat, nieuwe eigenaren heeft gevonden. "Wij hadden alleen twee jaar geleden voorgesteld dat de gemeente het pand had kunnen overnemen." Met die overname zou de gemeente de bibliotheek op het Doelenplein, debatcentrum de Pletterij en een afdeling van het Frans Hals museum een nieuwe locatie kunnen bieden. Wat er nu precies wél in de V&D gaat komen, is nog niet duidelijk. De nieuwe eigenaar spreekt van een 'combinatie van functies' met 'in elk geval' winkels en luxe appartementen. De kelder wordt een openbare fietsenstalling. Trekpleister "Eigenlijk zou het heel mooi zijn als hier een plek komt die heel veel mensen naar de binnenstad toe trekt. Op die manier wordt de binnenstad van een nieuwe impuls voorzien", aldus Wiedemeijer.

Quote "Als we allerlei voorzieningen aan de markt overlaten, dan komt het er niet van" Maarten Wiedemeijer

"En we zoeken een plek voor betaalbare woningen", vervolgt het raadslid. Hij is dan ook bang dat er nu 'heel dure appartementen in het pand komen, van zo'n vijftienhonderd euro per maand'. Ingrijpen als overheid Of het reëel was dat de gemeente het pand zou kopen, weet Wiedemeijer niet. "Het was een wat ongebruikelijk voorstel. Maar het komt er niet van als we allerlei voorzieningen aan de markt overlaten. Dan komen er dure appartementen die uiteindelijk leeg komen te staan. En veel winkels staan hier al leeg. De markt functioneert niet, dus moet je als overheid soms ingrijpen." Tekst gaat door onder de foto.

Ingrijpen is volgens Rob Fens, die maandagmiddag aan het winkelen is, niet nodig. Hij vindt het maar niets dat het pand al zo lang leegstaat en ziet deze verkoop wel zitten. "Alles is beter dan wat er aan de hand is, er gebeurt nu bijna niets mee. Dat is zonde, het gebouw is veel te mooi om niet te gebruiken." Yuppen Dat er luxe appartementen inkomen, vindt hij dan ook geen probleem. "Gezien het gebouw, denk ik, en de kosten, kan je er niet aan ontkomen dat er dus yuppen komen te wonen. Dat is ze gegund, maar het is iedereen gegund om hier te wonen." Tekst loopt door onder het kader

3W en AT Capital hebben het voormalige Hudson's Bay-pand van ASR Real Estate overgenomen. In het gebouw zat tot en met 2015 warenhuisketen Vroom & Dreesman, die dat jaar failliet werd verklaard. Van 2018 tot en met 2019 was Hudson's Bay de huurder. Sinds dit Canadees warenhuis in 2019 vertrok, stond het pand vrijwel leeg. 3W is een bekende naam in de vastgoedwereld. Het bedrijf heeft onder andere de Kalvertoren in de Kalverstraat nieuw leven ingeblazen.

Bob van Nunen had liever gezien dat er een zwembad in zou komen. "Er is een tekort aan zwembaden in Haarlem", zegt hij met een glimlach. Toch snapt Van Nunen dat het lastig is om betaalbare woningen in een pand te krijgen dat 27 miljoen heeft gekost. "Er is geen geld om er dan sociale huur in te krijgen, daar krijgt de gemeente Haarlem het geld niet voor vanuit Den Haag."

