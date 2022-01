Schipper KNRM over reddingsactie: "Een pittige operatie met golven tot 8 meter"

Achtien opvarenden van een Duits vrachtschip kwamen vanmorgen door de noordwesterstorm in de problemen. Met man en macht probeerden de kustwacht en KNRM de bemanningsleden veilig van boord te halen.

Het was een spannende operatie. Twee schepen van de KNRM voeren vanmorgen uit om assistentie te verlenen aan het getroffen schip. Met de harde wind was het nog niet makkelijk om de locatie van de Julietta D, ruim 24 kilometer uit de kust, te bereiken.

Tom Otten is sinds anderhalf jaar schipper op de KNRM-boot. Otten spreekt over een bijzondere en unieke gebeurtenis. "Het was een pittige operatie, met golven tussen de vijf en acht meter hoog." De twee schepen vertrokken uit IJmuiden en Scheveningen. Een tocht die door de weersomstandigheden twee uur in beslag nam.

Alle bemanningsleden konden door de inzet van helikopters van de Nederlandse en Belgische kustwacht veilig naar luchthaven Schiphol worden gebracht. "Alles was onder controle. We hebben ons geen moment onveilig gevoeld. Maar dit zijn situaties die je niet kunt oefenen. Dit maak je mee in de praktijk."