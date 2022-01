Onderzoek naar hoe ruim tien zonnecollectoren van Haarlemse daken konden afwaaien

Storm Corrie heeft aardig huisgehouden in de regio Haarlem. Eén van de opvallendste schademeldingen kwam uit de Europawijk in Haarlem. Daar zijn vanmorgen namelijk van twee appartementencomplexen meerdere grote zonnecollectoren naar beneden gevallen.

Opvallend is dat meerdere bewoners vertellen dat er de afgelopen week op de daken van beide panden is gewerkt. Vooral 's nachts had dat nogal voor wat overlast gezorgd, omdat er veel gekraak en geklapper klonk vanaf de daken. Alsof er onderdelen niet goed vastzaten, vermoeden de bewoners.

De politie heeft vanmorgen na de eerste melding direct de buurt afgezet, omdat er mogelijk nog onderdelen naar beneden zouden kunnen vallen. Op de voordeuren van de appartementencomplexen zijn briefjes opgehangen met de waarschuwing voor bewoners om voorlopig even binnen te blijven. Ondertussen is een gespecialiseerd bedrijf de daken opgegaan om verdere schade te voorkomen.

"Na de eerste melding is een aannemer het dak opgegaan en die heeft de oorzaak van het geluid kunnen achterhalen en verhelpen. Na de twee melding, afgelopen zaterdag, is de brandweer er ook bij betrokken geweest. Ook toen is alles geinspecteerd en goed vastgezet", aldus Hofstra.

Elan Wonen gaat onderzoeken hoe het toch kon gebeuren dat er zonnecollectoren naar beneden zijn gewaaid tijdens storm Corrie. "Onze eerste prioriteit vanmorgen was ervoor te zorgen dat alle materialen op het dak goed vastgezet werden en dat de buurt werd afgezet. Mijn collega's hebben alles geinspecteerd en de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Nu moeten we uitzoeken wat de oorzaak is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."