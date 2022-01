Haven van Den Oever loopt onder water, advies om auto niet op de kade te parkeren

Bij storm en hoogwater klotst het water over de kade de haven van Den Oever in. En bij extreem hoge waterstanden wordt de coupure, de deur in de dijk, gesloten om zo het dorp te beschermen tegen een overstroming. Dat hoeft nu nog niet, maar havenmeester Hans Bos waarschuwt wel dat mensen hun auto niet op de kade moeten parkeren.

NH Nieuws / Bart van Zutphen

Eerder vandaag was er nog weinig aan de hand, toen onze verslaggever Bart van Zutphen een kijkje nam in de haven van Den Oever. "Maar de havenmeester verwacht vanavond weer hoog water", vertelde Van Zutphen vanochtend op NH Radio. "Dan is de waterstand 50 centimeter hoger dan het nu is. Je moet dan jouw auto wel weghalen, want anders staat hij onder water." Bekijk hieronder de reportage die hij vanochtend maakte op de haven in Den Oever:

Hoogwater in de haven van Den Oever door storm Corrie - NH Nieuws

Gisteravond was dat ook al het geval, toen stonden er een aantal auto's tot aan de wielas onder water. "Er zal nu zorgvuldig worden gecontroleerd, want het water loopt over de kades." Eerder was er dus nog weinig zorg, maar het zag er volgens onze verslaggever wel bijzonder uit: "Het is een gek gezicht. Er zijn veel vissersschepen niet uitgevaren vanwege de storm, maar door het hoogwater liggen ze nu ongeveer op gelijke hoogte met de kade." De parkeerplaatsen op de haven zijn later op de dag helemaal onder water gelopen: