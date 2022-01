Zeeburgertunnel maandag en dinsdagnacht afgesloten

Rijkswaterstaat voert maandag en dinsdagnacht onderhoudswerkzaamheden uit in de Zeeburgertunnel op de ring A10. Beide nachten is één tunnelbuis afgesloten.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit om de tunnelbuizen in goede condities te houden. Er vinden wel vaker werkzaamheden plaats om de tunnel te onderhouden. De buizen van de Zeeburgertunnel worden beide nachten schoongemaakt en gecontroleerd. Ook wordt het gras rondom het tunnelgebied weer netjes gemaaid.

Afsluitingen

Vanaf maandag 31 januari 23.00 uur tot dinsdagochtend 05.00 uur is daarom de oostbuis, van Zuidoost richting Noord, afgesloten. Ook de verbindingsboog van de A1 richting de Zeeburgertunnel is dan dicht.

Op 1 februari vanaf 23.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur is de westbuis aan de beurt. Verkeer van Noord naar Zuidoost moeten dan omrijden.

Het verkeer wordt beide nachten omgeleid via ring Zuid, West en Oost of via de Schellingwouderbrug. Weggebruikers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.