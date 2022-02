Bussumse 'rotte kies' De Vonk moet door een ander hersteld worden

Eindelijk lijkt er dan duidelijkheid te komen over de toekomst van De Vonk op de kop van de Nassaulaan, in het centrum van Bussum. Al vele jaren loopt de discussie of dit inmiddels verloederde pand nu tegen de vlakte moet of bewaard moet blijven. Met dank aan de vier coalitiepartijen blijft het veelbesproken pand in ieder geval voor een kwart eeuw behouden.

Wethouder Nico Schimmel kan rekenen op de steun van Hart voor BNM, D66, VVD en GroenLinks. Dat betekent dat de gemeente op zoek gaat naar een derde partij die het in verval geraakte gebouw gaat opknappen en daarna mag gaan bestieren. Het pand blijft in eigendom van de gemeente. Dan houdt Gooise Meren grip en dat is belangrijk als over een kwart eeuw een verdiept spoor wellicht echt kansrijk wordt.

Stevige opknapklus

In eerste instantie was het idee dat de gemeente zelf de portemonnee zou gaan trekken om De Vonk weer in goede staat te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het prijskaartje ver boven de bedachte 1,5 miljoen euro uitkomt. De schatting is nu dat deze stevige opknapklus zo'n 2 tot 3 miljoen euro gaat kosten. Als tegenprestatie mag de initiatiefnemer het pand dan wel 25 jaar exploiteren.