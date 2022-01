Opnieuw straatroof in Hoorn, politie zoekt twee verdachten

Voor de derde keer in een maand tijd heeft er een straatroof in Hoorn plaatsgevonden. Op de Rijnweg, ter hoogte van het spoor, waren er maandagmiddag rond 14.30 uur twee personen die toesloegen, meldt een woordvoerder van de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie hebben de twee verdachten iets buitgemaakt. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is meegenomen. Er werd een signalement vrijgegeven via Burgernet.

Tot dusver zijn de twee verdachten nog niet gevonden. Wie iets heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Derde keer

Het is de derde keer in een maand tijd dat Hoorn heeft te maken met een straatroof. In december vonden er ook al twee straatroven plaats. Op 31 december werd een 27-jarige vrouw bij Hof van Holland in Hoorn bedreigd met een mes en in de buik geslagen, waarna ze werd beroofd van haar telefoon.

Een kleine drie uur later was het opnieuw raak. Een pakketbezorger werd op de Dubloen in de Kersenboogerd overvallen.