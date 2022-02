Bevers leven aan de rand van Amsterdam: er is er zelfs een gefilmd

Er leeft een bever tussen Amsterdam en Diemen. In het natuurgebied Waterlandtak West zijn sporen te vinden van een bever - of van bevers - die daar al langere tijd leven. Omgeknaagde bomen, geschilde takken; alles wijst er op de één of meerder bevers hier domicille hebben gekozen. Er is er zelfs een keer een gefilmd toen hij het fietspad overstak.

Een paar weken geleden zagen Camille Sanderink en Sophie Bouwman, beiden 16 jaar, vlakbij Muiden een groot gek dier in de berm van het fietspad. Ze hebben hem gefilmd en legden zo het onomstreden bewijs vast dat er een bever leeft in de Diemerscheg.

Uitgestorven

De Waterlandtak West ligt ingeklemd tussen de A1 en de locatie waar vroeger de Muider kruitfabriek was gevestigd. Het is een smalle strook waar tegenwoordig waterbuffels leven. het is een moerasachtige zone waar blijkbaar ook bevers het naar de zin kunnen hebben.

Naast de aanwigheid van de otter in Amsterdam, onlangs vastgesteld met wildcamera's, is er nu weer een dier terug in de regio van Amsterdam dat hier jarenlang uitgestorven is geweest. Een succesje waar natuurbeheerdes als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, FREE Nature en vele andere ongelooflijk blij mee zijn.

In de uitzending van deze zaterdag brengt Natuurlijk Noord-Holland een bezoek aan Waterlandtak West, zoeken we waterbuffels en vinden we de beversporen.