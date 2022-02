Geen docent, dus geen turnlessen meer voor Jacinda (9): "Doet ons veel verdriet"

Na tientallen jaren van koprollen, salto's en radslagen in de gymzaal aan de Pampusstraat in Rijsenhout dreigt er een einde te komen aan het jeugdturnen. De vereniging is al bijna een jaar op zoek naar een nieuwe turndocent voor de 16 jeugdleden, maar staat nog steeds met lege handen. Het gevolg: De 9-jarige Jacinda moet op zoek naar een andere sport.

"Ik vind het heel erg jammer, omdat ik nu naar een andere sport moet gaan kijken en dat is best lastig. Ik vond turnen namelijk wel heel erg leuk", vertelt de 9-jarige Jacinda. Na vijf jaar turnen in de gymzaal houdt het, zonder nieuwe docent, op. Al bijna een jaar is het bestuur van de vereniging op zoek naar een nieuwe turnjuf of -meester. Maar ondanks advertenties in de lokale kranten, het aanschrijven van verenigingen en de sportopleiding CIOS, staat de club nog altijd met lege handen.

"Dat doet ons heel veel verdriet", vertelt voorzitter Petra Bart. "We hebben afgelopen week vergaderd en zijn tot de conclusie gekomen dat we geen oplossing meer zien." En met dat besluit lijkt nu dus een einde te komen aan tientallen jaren van turnen. Het probleem bij het zoeken van een nieuwe docent zit hem volgens Petra voornamelijk in de benodigde papieren. Iemand moet een licentie van de gymnastiekbond (KNGU) hebben, en die vijver lijkt steeds meer op te drogen.

Interesse? Het gaat in totaal om twee (betaalde) lesuren achter elkaar op de maandagmiddag. De twee groepen bestaan samen uit 16 kinderen die begeleid moeten worden. Bij interesse kunt u mailen naar [email protected]. U kunt ook direct contact zoeken met de voorzitter van de vereniging via [email protected]