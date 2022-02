Skatepark en basketbalveld Oude Haven niet ten koste van nieuwe woningen

Het was Hilversums architectenbureau A. Van der Horst die in december vorig jaar een omgevingsvergunning aanvroeg voor de bouw deze appartementen in de zoutbunker. In de vergunning wordt het park en het veld genoemd onder het kopje 'beperkingen' en is geschreven dat de activiteit in combinatie met een mogelijk restaurant geen goede combinatie is. Maar over het daadwerkelijk verdwijnen van het park en veld is niets te lezen.

Ton van der Horst van het architectenbureau laat dan ook weten dat ze niet van plan zijn het park en veld te verwijderen. "Wij zijn erg blij met de activiteit in de Oude Haven. De mensen die daar komen te wonen weten hiervan."

Raadslid Van Drogen is blij dat het architectenbureau en de eigenaar dezelfde intentie hebben. Wel hoop hij dat hij met zijn vragen aan het college de bevestiging te krijgen dat ook in de toekomst het skatepark en het basketbalveld niet zal wijken. "Misschien kunnen toekomstige bewoners wel klachten hebben over de activiteit voor hun deur. Dan is het goed om te weten dat we dit hebben afgesproken."