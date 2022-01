Liberaal Hoorn bezorgd over mogelijke 'tegeltaks': "niet straffen, maar belonen"

Inwoners met een betegelde tuin een hogere rioolheffing laten betalen? In het Kieskompas voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is deze zogenaamde 'tegeltaks' als stelling opgenomen. De politieke fractie Liberaal Hoorn maakt zich zorgen dat deze nieuwe belastingvorm daadwerkelijk zal worden geïntroduceerd.

Bij een zogenoemde tegeltaks betalen inwoners een extra rioolheffing als hun tuin niet voldoende 'groen' heeft om regenwater sneller op te nemen. Verschillende gemeenten in Nederland maken al gebruik van deze extra belasting.

De Hoornse partij Liberaal Hoorn is bezorgd dat deze extra heffing ook in Hoorn ingevoerd gaat worden, en heeft zich met een brief tot het college van burgemeester en wethouders gericht. Hierin vraagt de fractie zich af of de gemeente zich niet teveel gaat bemoeien met het privédomein van haar inwoners, en welke mogelijkheden er op dit moment zijn voor de Horinezen om hun tuin te vergroenen.

"Ik wil hier niet eens over nadenken", laat fractievoorzitter Chris de Meij in een reactie op WEEFF Radio weten. "Ik vind het verschrikkelijk. Zeker in de fase waarin we nu zitten."

Het gaat volgens De Meij te ver om een extra belasting in te voeren voor mensen die geen of weinig planten in hun tuin hebben staan. "We hebben net een heel moeilijke periode gehad, en daar zijn we nog niet eens uit. Als je dan al weer met nieuwe vormen van belasting gaat komen...".

Daarnaast heerst er veel onduidelijkheid over hoe de tegeltaks in de praktijk gaat uitpakken. "Gaan tuinen gecontroleerd worden of ze wel of niet bestraat zijn?", vraagt fractievoorzitter Chris de Meij zich af.

Niet straffen, maar belonen

Fractie Liberaal Hoorn pleit er daarom voor om mensen die een tuin hebben die helemaal bestraat is niet te straffen door het invoeren van een extra belasting, maar juist te belonen als zij ervoor zorgen dat het regenwater beter afgevoerd kan worden.

"Wij zouden het graag op een meer positieve manier willen brengen", licht Chris de Meij toe. "Zo zijn heel veel waterschappen al in gesprek met gemeenten en inwoners om bijvoorbeeld een regenton aan te schaffen, of maatregelen te nemen die de opname van het regenwater juist vergemakkelijkt door hun tuin anders in te richten. Daar kun je als inwoner mee geholpen worden."