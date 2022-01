De hoogte in: zo ziet de Alkmaarse raad de ontwikkeling van het stationsgebied voor zich

Het gebied is versteend, er is weinig groen en in het kantorenpark aan de Wognumsebuurt is veel leegstand. Door parkeren en het busstation in of onder gebouwen te brengen en de panden aan de Wognumsebuurt te slopen, ontstaat volgens de raad ruimte voor wonen, bedrijvigheid en groen.



In de 'omgevingsvisie Alkmaar 2040' staat dat Station Alkmaar een centrale rol speelt in het succesvol ontwikkelen van het woningbouwproject Alkmaars Kanaal en de rest van de stad. Het sluit daarmee aan op het landelijke beleid om in steden - en dan met name op plekken met veel voorzieningen voor openbaar vervoer - te bouwen. Zo wordt stedelijke ruimte beter benut en blijft landelijk gebied behouden.

1.300 woningen, bedrijven en groen

In de omgevingsvisie staan basisprincipes voor een 'hoogwaardige en duurzame herontwikkeling' van het gebied, met onder meer 1.000 tot 1.300 woningen, ruimte voor bedrijven, voldoende (ondergrondse) parkeerruimte aan de noordzijde van het spoor en groen in de vorm van drie parken.

Ook is aandacht besteed aan een goede infrastructuur voor voetgangers en fietsers, met onder andere twee nieuwe bruggen over het spoor. Bovendien wordt de Helderseweg bij het spoor ondertunneld. Hiervoor wordt EU-subsidie aangevraagd.