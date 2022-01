Zeehond gewond na aanval door hond op Texel

Een zeehond is zaterdag flink gewond geraakt na een paar beten van een hond. Dat laat Ecomare weten. Dierverzorger Hilde Smit van Ecomare was er na een telefoontje over een 'zeehond met bloed' snel bij en vond de jonge grijze zeehond op het strand vlakbij het strandpaviljoen van Paal 9. Het beestje lag in shock te rillen op het strand.

Grijze zeehonden staan bekend om hun felheid, maar Hilde kon dit dier zo oppakken. De zeehond was nat en had heel verse wonden. Vermoedelijk is hij gebeten door een hond, het water in gevlucht en vervolgens bij Paal 9 het strand opgekropen. Toen Hilde daar aan kwam was hij door de shock helemaal passief.

Door dierenarts onderzocht

In de opvang is de zeehond door de dierenarts onderzocht. Bij zijn oor zat een diepe wond, zijn rug zat vol krassen en hij heeft onderhuidse bloedingen en kneuzingen opgelopen. Met een mengsel van water met mineralen en zouten, is zijn vochtbalans weer op peil gebracht. De dierenarts gaf hem een pepmiddel, pijnstilling en antibiotica.

De zeehond, die Klaas is genoemd, at meteen de volgende dag al zelf. Hij lijkt het te gaan redden.

Klaas is niet de enige door een hond gebeten zeehond die momenteel in de opvang van Ecomare wordt verzorgd. Eerder deze maand kwam er ook al een binnen. Het toont weer de noodzaak van het aanlijnen van honden, in elk geval als je in de verte een zeehond ziet liggen.