Onsportief? Hockeyers Bloemendaal en Laren stoppen opeens met spelen bij 'perfecte stand'

De trainer van Ring Pass was na afloop van de wedstrijd woedend, zo blijkt uit een interview met Hockey.nl. "Dit komt alles behalve sportief over", aldus Marc van Geest. "Speel die bal dan nog op z’n minst op en neer. Dat zou ze sieren."

Bastiaan van Veelen en zijn assistent Maarten Bosman van Laren zeggen tegen de website 'te begrijpen' dat het teleurstellend is voor Ring Pass om zo te degraderen. "Maar we durven ook te stellen dat zij waarschijnlijk hetzelfde hadden gedaan als zij in onze schoenen hadden gestaan. Er is niks onreglementairs gebeurd. Don’t blame us dat we niet voor de 4-4 gingen."