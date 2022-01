Omgevallen bomen en drooggevallen water, storm Corrie zorgt voor overlast in West-Friesland (update)

Storm Corrie raast vandaag over West-Friesland en zorgt op verschillende plekken voor overlast. De meeste meldingen komen uit de omgeving van Schellinkhout, Hoorn, Medemblik en Andijk, onder meer van omgevallen bomen en omvergeblazen, kliko's, dixis en verkeersborden.

Buurtbewoners ruimen boom op in Schellinkhout - Tom de Vos / NH Nieuws

Buurtbewoners van de Dorpsstraat in Schellinkhout hebben gezamenlijk een omgevallen boom opgeruimd. Voordat de brandweer er was, was de boom al in stukken gezaagd. "Het dorpsgevoel op z'n best", zegt een vrouw opgetogen. "Zonder enige aarzeling een kettingzaag of bezem pakken om te komen helpen." De brandweer heeft maandagochtend niet stilgezeten. Door de ochtend heen kreeg ze al verschillende meldingen binnen, onder meer vanuit Opperdoes, waar een omgewaaide boom het spoor blokkeerde. Maar ook de Bennemeersweg in Twisk werd afgesloten vanwege stormschade. Ook vielen er twee bomen op het spoor van de Museumstoomtram in Hoorn, die inmiddels door de brandweer zijn weggehaald. Dat bevestigt een woordvoerder.

Overal in West-Friesland liggen vuilnisbakken en verkeersborden om, zo ook hier in Andijk Michiel Baas / NH Nieuws



'Weggewaaid' Markermeerwater Iets verderop deed eigenaar Sven Luijbe, van kitesurfschool KiteFEEL, een unieke ontdekking. Het water van het Markermeer lijkt te zijn weggewaaid, waardoor het land is drooggevallen, constateert hij. "Het is wel eens eerder gebeurd. Normaal komt de wind in Nederland vaak uit het zuidwesten, maar nu komt Corrie uit het noordwesten. De wind blaast het zeewater nu weg." Luijbe vervolgt: "Het lijkt hier wel het Waddengebied. We kunnen hier gewoon lopen, waar we normaal kunnen kitesurfen. Hoe bizar is dat. Wel gaaf om te zien." Ook het water bij het Schelpenstrandje in het Julianapark bij Hoorn lijkt tijdelijk te zijn verdwenen.

Morrie storm Corrie 🌪️ Waddengebied Schellinkhout 🤔!? Posted by Kiteschool KiteFEEL on Monday, January 31, 2022

Nog niet uitgevaren Bij de reddingsstations langs het IJsselmeer is het in de ochtend nog rustig, zegt schipper Johan Greiner van KNRM Enkhuizen. "Er is haast geen beroepsvaart te zien. Ook hebben we geen meldingen binnengekregen over boten in nood." Een deel van onze vrijwilligers zijn maandagochtend het IJsselmeer opgegaan voor een oefening, vertelt Greiner. "Zo blijven ze ook onder deze omstandigheden getraind. En mocht er iets gebeuren, dan zijn ze gelijk inzetbaar voor een noodgeval."

Een deel van onze vrijwilligers zijn deze morgen het IJsselmeer opgegaan voor een oefening. Zo blijven wij ook onder deze omstandigheden getraind.

En zijn wij gelijk inzetbaar voor een noodgeval. #StormCorrie #corrie #KNRM #kustwacht pic.twitter.com/PoZiks05Uo — KNRM Enkhuizen (@KNRMEnkhuizen) January 31, 2022

Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Later in de middag verwacht de Veiligheidsregio een beeld te kunnen geven van de inzet van de hulpdiensten.