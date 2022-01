Storm Corrie: platen waaien van daken Europawijk, uitval van treinen en omgewaaide 'gigaboom' in achtertuin

Op meerdere plekken in de regio Haarlem is er overlast door storm Corrie. De eerste zuidwesterstorm van het jaar raast op dit moment over Noord-Holland. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor gevaarlijk weer.

Gevelplaten waaien van dak in Europawijk - Haarlem105 / Bas van der Schuit

In Europawijk waaien platen van het dak van een appartementscomplex aan de Noorwegenstraat. De politie heeft de omgeving afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om loszittende platen vast te maken. Even verderop in de Zwedenstraat zijn soortgelijke problemen. Ook hier vallen platen van de daken en heeft de politie de straten afgezet. tekst loopt door onder de foto

Dakplaten op de grond in Europawijk - Haarlem105 / Bas van der Schuit

Ook op het spoor zijn problemen door de storm. Tussen Haarlem en Leiden is de bovenleiding beschadigd. Hierdoor rijden er tot zeker 13.45 uur geen treinen. Omreizen via Schiphol heeft weinig zin, want daar is hetzelfde probleem. De extra reistijd is volgens de NS minimaal een uur.

Wieke Heierman

Gigaboom Aan de Julianaweg in Zandvoort is een 'gigaboom' in de achtertuin omgewaaid. "De buren hebben het zien gebeuren", vertelt Wieke Heierman aan NH Nieuws/Haarlem105. "Wij lagen lekker te slapen en hebben niets gehoord", vertelt ze lachend. Maar de puinhoop is groot. Het terras en de schutting zijn compleet vernield en de boom ligt nu in de tuin van de buren. "Gelukkig zijn er geen peroonlijke ongelukken en is de boom niet op een huis gevallen." Maar Wieke baalt wel dat de verzekering geen schade dekt aan haar terras. De boom stond er al toen Wieke en haar gezin er 21 jaar geleden kwamen wonen. "Het is altijd mijn angst geweest dat ie met een storm zou omwaaien."

Boom omgewaaid in Haarlem - NH Nieuws

