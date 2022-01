Storm Corrie: platen waaien van daken Europawijk, uitval van treinen

Op meerdere plekken in de regio Haarlem is er overlast door storm Corrie . De eerste zuidwesterstorm van het jaar raast op dit moment over Noord-Holland. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor gevaarlijk weer.

Even verderop in de Zwedenstraat zijn soortgelijke problemen. Ook hier vallen platen van de daken en heeft de politie de straten afgezet.

In Europawijk waaien platen van het dak van een appartementscomplex aan de Noorwegenstraat. De politie heeft de omgeving afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om loszittende platen vast te maken.

Ook op het spoor zijn problemen door de storm. Tussen Haarlem en Leiden is de bovenleiding beschadigd. Hierdoor rijden er tot zeker 13.45 uur geen treinen. Omreizen via Schiphol heeft weinig zin, want daar is hetzelfde probleem. De extra reistijd is volgens de NS minimaal een uur.