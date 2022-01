Extra miljoenen nodig vanwege storingen metrosysteem

Het geld is onder meer nodig vanwege 'grotere tegenvallers softwareontwikkeling Alstom dan voorzien'. De leverancier van het systeem betaalt zelf de kosten voor het oplossen van problemen in de software, maar voor veel aanvullende testen geldt dat niet, bovendien moest personeel langer ingezet worden.

Beperkt gelukt

Ook is er in september 2019 een team van het GVB en de leverancier samengesteld, het Shared Service Center (SSC), dat bijvoorbeeld verzoeken tot wijziging in het systeem analyseert. De gemeente hoopte eerder nog dat de leverancier de kosten voor het team volledig zou betalen, maar het doorbelasten is 'slechts beperkt gelukt'.

"In de beginfase zijn een aantal vragen en wijzigingsverzoeken opgepakt door het SSC zonder dat hiervoor budget beschikbaar bleek vanuit de aanvragende projecten", schrijft de programmadirecteur van de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. Verder zijn er in de periode 2019 - 2021 veel minder wijzigen in het systeem doorgevoerd dan verwacht.

Noord/Zuidlijn

In totaal gaat het om een bedrag van zes miljoen, al is niet het volledige bedrag voor de problemen bedoeld. De gemeente betaalt drie miljoen. Dat geld komt uit een potje dat oorspronkelijk bedoeld was voor de Noord/Zuidlijn, maar daar niet voor nodig was. De andere helft van de zes miljoen komt voor rekening van de Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeentes.

Volgens de projectdirecteur is het noodzakelijk dat de extra zes miljoen voor het zogenoemde programma S&C 'zo snel mogelijk' komt. "Mocht het krediet niet per februari 2022 beschikbaar zijn, dan kan dat betekenen dat het Programma S&C vanaf dan geen uitgaven meer kan doen. Hierdoor komen de activiteiten van het Programma S&C de facto stil te liggen, wat grote vertragingen en verdere kostenoverschrijdingen met zich meebrengt."

Op 16 februari zal de gemeenteraad besluiten of het geld inderdaad beschikbaar komt.