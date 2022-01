Noodkreet over manege Naaldenhof in Bentveld: "Laat de paarden hier blijven"

Met een laatste noodkreet hopen gebruikers van de manege De Naaldenhof in Bentveld hun eigen paradijs op aarde te redden. De familie van de overleden eigenaar van de manege aan de Zuidlaan wil het verkopen aan een projectontwikkelaar. Die is van plan om er vijf villa's te bouwen.

Een duidelijk geëmotioneerde Yve Brouwers roept de politiek van Zandvoort en Bloemendaal op om het bestemmingsplan hier niet voor te wijzigen. "Laten we er voor gaan liggen, laat de paarden hier blijven", bepleit ze in een uitzending van mediapartner Zandvoort Inside, die een reportage van het bezoek van de raadsleden aan de manege maakte.

Yve Brouwers vertelt over de maatschappelijke functie van manege De Naaldenhof. Twee uitbaters runnen de manege, nadat de voormalige eigenaresse Pluis Lindeman zeven jaar geleden is overleden. Tot 2028 hebben zij een pachtovereenkomst, daarna wil de familie het verkopen.

2.300 handtekeningen

De moeder van één van de kinderen die vaak op de manege te vinden is, heeft een aantal feiten op een rij gezet. Er worden nu 50 paarden in het pension gestald en daarnaast maken 450 klanten gebruik van de lesmogelijkheden. Sinds de plannen van de nabestaanden duidelijk zijn geworden, zijn 2.300 handtekeningen ingezameld tegen de dreigende sluiting.

Als de manege verdwijnt, gaat er volgens Brouwers een belangrijke sportaccomodatie verloren voor de inwoners van Zandvoort en Bloemendaal. In de nog resterende maneges in de directe omgeving worden volgens haar geen wedstrijden op hoog niveau en opleidingen gehouden.

Ruiterbewijscursussen en buitenritten

"Ook geven die maneges geen ruiterbewijscursussen, juist waar die heel hard nodig zijn. Want wij wonen in een prachtig stukje gebied, maar je hebt een ruiterbewijs nodig om de duinen in te gaan."

Manege De Baarshoeve in Zandvoort houdt volgens Brouwers maar een keer in de maand een buitenrit. "Daar gaan we niet alle toeristen mee opvangen. En ook dat is een speerpunt van de structuurvisie om recreatie en toerisme aan te trekken."

"En daar komt nog iets ergers bij", vervolgt Yve Brouwers, doelend op het Natura2000-project. "Het duingebied rond Vogelenzang en Bloemendaal willen ze gaan vernatten en dus afgraven van stikstofrijke grond. Als dat doorgaat worden alle boerderijen opgekocht, dus ook Stal 's Gravenweg van boer Van der Peet." Opgeteld met de 120 tot 170 daar gestalde paarden die daar geen onderdak meer kunnen krijgen, heeft Brouwers uitgerekend dat over vijf jaar met het verdwijnen van manege De Naaldenhof ruim 250 paarden moeten verhuizen.

De Zandvoortse gemeenteraadscommissie vergadert woensdag over een wijziging van het bestemmingsplan en neemt daar later deze maand een definitief besluit over.