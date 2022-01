Hilversums bouwplan aangepast, maar sloophamer lonkt nog steeds voor monument

Een stuk minder woningen, lagere bebouwing en meer groen. Hilversum heeft het bouwplan voor het Geuzenpark aangepast, maar nog altijd moet het piepjonge monument aan de Noorderweg wijken voor dit nieuwe buurtje op het huidige bedrijventerrein. "Het klopt van geen kant", zegt het Cuypersgenootschap.

Sinds 2018 is de Noorderweg 42 -42a een gemeentelijk monument - NH Nieuws / Ingmar Meijer

Namens het Cuypersgenootschap - dat opkomt voor het behoud van monumenten - reageert Norman Vervat op het gewijzigde plan. Dat het gemeentelijk monument nog steeds tegen de vlakte moet, verbaast hem niets. Dat is in lijn met alle andere voorstellen die de afgelopen periode de revue gepasseerd zijn en waar de stichting al eerder tegen in het verweer kwam. Maar wat hij nog altijd niet snapt, is dat de gemeente ogenschijnlijk gemakzuchtig omgaat met panden die een beschermde status hebben. "Dit is niet de manier waarop je met monumenten omgaat." Prioriteit De 'monumentenbeschermer' wijst erop dat Hilversum er veel aan gedaan heeft om gebouwen het predicaat monument te kunnen geven. Daar is veel in geïnvesteerd, alleen lijkt de status van het gebouw aan de Noorderweg weinig waarde te hebben voor de gemeente. "In dit geval krijg je het gevoel dat de gemeente de prioriteit volledig aan woningbouw lijkt te geven", aldus de zegsman van de erfgoedvereniging. Wat de zaak saillant maakt, is dat het huidige winkelpand pas vier jaar geleden de status kreeg van gemeentelijk monument. Dat is in de beginperiode geweest van het zittende gemeentebestuur. Nu aan het einde van de rit kiest hetzelfde college voor sloop.

Noorderweg 42-42a Het pand van de Noorderweg 42-42a is een ontwerp van D. van Zanten van het architectenbureau Van Zanten-Batenburg. Volgens Het Cuypersgenootschap is dit een voor Hilversum belangrijke architect geweest. Het vrijstaande winkelpand met bovenwoning uit 1924 is gebouwd als meubelzaak. "Qua stijl is het gebouw sterk verwant

aan het werk van Dudok." Volgens de erfgoedclub is het pand is onderdeel van een reeks met beeldbepalende monumenten langs het spoor, tussen de Larenseweg en Hoge Larenseweg. Momenteel heeft het gebouw een goede opknapbeurt nodig. "Maar de kwaliteit van de oorspronkelijke architectuur is nog goed zichtbaar en te herstellen. Vanwege het architectuur- en cultuurhistorische belang is het winkelpand in 2018 aangewezen tot monument", meldt de monumentenorganisatie.

Afgelopen dinsdag zijn burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het bouwplan voor het Geuzenpark, zoals het project heet. Omwonenden vonden de plannen van de projectontwikkelaar veel te massaal en niet passend bij de omgeving. Dat hebben zij vorig jaar onder meer kenbaar gemaakt met een handtekeningenactie. Helft sociaal In plaats van 300 tot 340 woningen verrijzen er straks nog maar 250 tot 290 nieuwe stulpjes, waarvan de helft sociaal en middelduur moet zijn. In verhouding met andere bouwplannen in het gebied zijn dit wel minder betaalbare woningen. Daarnaast is er meer ruimte voor groen ingeruimd en is er sprake van een lagere bebouwing. Dit alles heeft volgens de gemeente geleid tot een breder draagvlak bij de buurt. Maar behoud van het jonge gemeentelijk monument blijkt nog altijd niet mogelijk. Om het Geuzenpark-plan haalbaar en realistisch te krijgen, moeten de Noorderweg 42 en 44 verdwijnen en komt er aan de kant van het spoor een complex van zes tot acht woonlagen voor terug.

Quote "Moeten straks elders in het centrum ook monumenten gaan verdwijnen voor woningbouw?" norman vervat stichting het cuypersgenootschap

Voor de gemeente is dit een plan waar dit deel van Hilversum echt van opknapt. "Een deels verloederd bedrijventerrein, dat vaak 's avonds ook sociaal onveilig is, krijgt nieuwe woningen en veel meer groen en ook kantoren. Het gebied krijgt een kwalitatieve impuls", luidt de uitleg vanuit het Hilversumse raadhuis om mee te gaan in het aangepaste voorstel. Wat is de status van een monument eigenlijk nog waard en is dit de aanzet tot meer? Dat zijn vragen die Vervat stelt. Hilversum heeft op het Circusterrein aan de Diependaalselaan na geen terreinen meer waar veel woningen te bouwen zijn. Het moet vooral op bestaande locaties gebeuren. "Moeten straks ergens anders in het centrum ook monumenten verdwijnen voor woningbouw?", vraagt de woordvoerder van het Cuypersgenootschap zich af. Of-of versus en-en Vervat voegt daaraan toe dat het Cuypersgenootschap zeker niet tegen woningbouw is. Hij stelt alleen dat het nu een kwestie is van of-of in plaats van en-en. In de optiek van de monumentenorganisatie is het gebouw aan de Noorderweg te behouden én is het mogelijk dat het Geuzenpark ontwikkeld wordt. Het door het college zogeheten vastgestelde gebiedspaspoort - een document met uitgangspunten - wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Cuypersgenootschap meldt sowieso bezwaar en beroep aan te gaan tekenen tegen de voorgenomen sloop. Sowieso moet de gemeente met argumentatie komen om het monument aan de Noorderweg weer van de monumentenlijst te kunnen halen.