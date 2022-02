Thom en Lisanne op roadrally naar de poolcirkel om geld op te halen voor kanker

Met mogelijke temperaturen tot -30 graden is de Baltic Sea Circle wintereditie een taaie tocht. "We starten 20 februari in Hamburg en rijden dan via Denemarken en Zweden naar de Noordkaap en dan via Finland naar de Baltische Staten en Polen weer terug naar Hamburg. De bedoeling is om dit in zestien dagen te rijden. Onderweg voeren we opdrachten uit die in het ' roadbook' staan", legt Lisanne uit.

Met een oude, geïmporteerde Volvo uit 1999 gaan ze de tocht maken. "We zijn momenteel hard bezig de auto rally-proef te maken. Dankzij Lisannes werkgever kunnen we in de botenhallen in Medemblik aan de auto sleutelen", zegt Thom. De motor wordt technisch nog dubbelgecheckt en extra lampen aangebracht.

"Omdat de auto uit Zweden komt, hebben we zelfs een speciaal systeem aan boord waar we een verwarming op kunnen aansluiten. Dat kennen ze in Nederland niet, maar gaan we zeker gebruiken", zegt Lisanne. Intussen hebben ze de nodige thermokleding en winterlaarzen al ingeslagen in voorbereiding op de extreme kou.

Geld inzamelen

Om mee te kunnen doen, moesten ze voor de start ten minste 750 euro ophalen voor het goede doel, ze hebben gekozen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. "Mijn opa is eraan overleden en mijn oom moet nog steeds voor controles voor zijn kanker, gelukkig is hij wel genezen", vertelt Lisanne.

En ook Thom heeft met zijn moeder één van de zwaarste periodes uit zijn leven gehad, toen zij ziek werd. "Mijn moeder heeft borstkanker gehad toen ik in groep 8 van de basisschool zat. Ze heeft ruim één jaar in het ziekenhuis gelegen. Ik was dertien jaar en van wat ik mij uit die tijd herinner is dat mijn moeder heel graag mij boeken met mij wilde kaften toen ik naar de brugklas ging. Dat heb ik uiteindelijk met mijn buurvrouw moeten doen."