Tienduizenden ouderen 'digitaal onvaardig': "Ik wil nog in het leven meedraaien"

Zo'n dertigduizend ouderen in Amsterdam hebben geen beschikking over digitale apparaten met internet, of weten niet goed hoe ze met die apparaten om moeten gaan. Om erachter te komen waar deze mensen tegenaan lopen, gingen wethouder Touria Meliani (Digitale Stad) en ombudsman Munish Ramlal een dag lang langs instanties die deze zogenoemde 'digitaal onvaardigen' helpen en spraken ze onder anderen met de 82-jarige Wil Hekelaar, die zelf moeite heeft om op dat vlak mee te komen.

Het is een probleem waar Meliani zich al langere tijd zorgen over maakt. "Wat ik voornamelijk hoor is dat mensen een bepaalde schaamte hebben om dat continu te delen", zegt de wethouder. "Dus je hebt ook individuele aandacht nodig, dat je alleen met iemand zit, bij wie je open kunt zijn over wat je wel en niet kan."

"Het wordt steeds meer gevraagd dat we op het internet komen", zegt Hekelaar. "Dus je bent verplicht om het te doen als je mee wil blijven draaien. Ik wil nog niet dood, ik sta nog met twee voeten op de grond en ik wil gewoon ook nog in het leven meedraaien."

Voor ouderen is die mogelijkheid er, dat kan namelijk met een 'digimaatje', een student die helpt bij digitale zaken. Het is een project van stichting Sina, die zich inzet voor armoedebestrijding in de stad, in dit geval dus ook digitale armoede. "Ouderen moeten er gewoon meer hulp bij krijgen omdat alles digitaal gaat", zegt Safaa Barhoumi, een van deze digimaatjes. "Ik vind het alleen maar mooi dat ik ze kan helpen en zeker ook als ik zie dat ze het zelf kunnen doen en iets hebben geleerd. Dan word ik daar echt blij van."

Niet alleen ouderen

Het zijn overigens lang niet alleen ouderen die moeite hebben met digitale apparaten. In totaal gaat het om zo'n 150 duizend Amsterdammers, bleek eerder uit het rapport De Staat van de Stad Amsterdam, dat over het jaar 2021 ging.

Ook voor hen is er hulp, zo zijn er meerdere plekken waar zij heen kunnen komen voor gratis digitale hulp, zoals de Cybersoek in Oost. "Het mooiste zou zijn als je dit door de hele stad hebt'", zegt Meliani. "Ik denk dat mensen steeds meer plekken nodig hebben waar ze binnen kunnen lopen, ondersteuning kunnen krijgen en hulp kunnen krijgen, want dat is echt hoognodig."