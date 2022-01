125-jarig jubileum voor ijsclub Opperdoes, maar zonder ijs: "Laatste keer in 2013"

De oudste schaatsvereniging van Opperdoes, IJsclub Opperdoes, viert haar 125-jarige jubileum. De vereniging schaatst al jaren op de sloten van het Medemblikse dorp, hoewel dat de afgelopen negen jaar niet meer gebeurd is. "Ieder jaar haken er wel een aantal leden af, omdat het toch nooit vriest." Toch heeft de club nog bijna 300 leden.

125-jarig jubileum voor ijsclub Opperdoes - NH Nieuws

"De contributie is dan ook niet heel erg hoog", nuanceert Dirk Jaap Zwier, de secretaris en penningmeester van de vereniging. Voor vijf euro per jaar kunnen leden zich aanmelden, met een lidmaatschap mogen ze bovendien twee keer per jaar gratis naar de ijsbaan van Hoorn. Bij gebrek aan natuurijs, gaat de vereniging al veertig jaar met de jeugdleden naar de kunstijsbaan. Voorheen in Alkmaar en tegenwoordig in Hoorn. "Zodat ze het schaatsen onder de knie kunnen krijgen." Het liefst schaatst de club over de sloten van Opperdoes, waar het dorp rijk aan is. Vooral in de jaren '60 organiseerde de vereniging tal van schaatstochten en -wedstrijden. "De laatste keer dat we wat konden organiseren, was in 2013. Vorig jaar hadden we kunnen schaatsen, maar toen mochten we niet vanwege de coronamaatregelen." Tekst gaat verder onder afbeelding.

Jorik Simonides / WEEFF

Met al die zachte winters is het soms lastig om leden bij de vereniging te krijgen en te houden, vertelt Zwier. "Ieder jaar haken er wel een aantal af. Ze zeggen: 'Ja, het vriest toch nooit'. We zijn in 20 jaar tijd ruim 100 leden verloren. Dat is best wel veel" Rijke geschiedenis De vereniging heeft, met 125 jaar, een rijke geschiedenis. Al vanaf het begin heeft de club een belangrijke sociale functie in het dorp. De familie Zwier is inmiddels al vier generaties betrokken in het bestuur van de club. "Mijn opa en mijn vader zijn ook secretaris en penningmeester geweest. Toen mijn vader overleed, zeiden de overige bestuursleden dat ik het maar moest overnemen. Dat doe ik nu zo'n 35 jaar", vertelt Zwier. Zijn oudste zoon maakt sinds 2012 zitting in het huidige bestuur. "Ik zou het mooi vinden als hij de functie van penningmeester en secretaris ooit weer van mij overneemt. Maar zover is het gelukkig nog lang niet." Positief Ook voor deze winter acht Zwier de kans klein dat er nog geschaatst kan worden in het dorp. Toch is hij positief over de toekomst. "Als het in twintig jaar niet meer gaat vriezen, dan is het einde misschien in zicht. Maar daar gaan wij niet vanuit."