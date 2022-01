Code oranje vanwege storm Corrie: harde windstoten

Storm Corrie trekt vandaag over Nederland. Voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer is gisteravond code oranje afgegeven. Met name het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.

Vanaf het einde van vannacht kwamen er in het westen en noordwesten van Nederland al zware windstoten voor, die zich in de loop van vanochtend over het hele land uitbreiden. De windstoten komen uit een noordwestelijke richting.

Tijdens de tweede helft van de ochtend heeft het noordwesten van het land te maken met zeer zware windstoten tot ruim honderd kilometer per uur.

Schiphol

KLM heeft alvast 160 vluchten geannuleerd vanwege de storm. In verband met de noordwesterstorm kan er morgen maar beperkt worden gestart en geland. Geen enkele van Schiphols start- en landingsbanen liggen in een noordwestelijke richting, waardoor vliegtuigen met flinke zijwind moeten landen of opstijgen.