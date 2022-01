Burgemeester Halsema: "Vergelijking coronapandemie met Holocaust schaamteloos gewroet in pijn"

Burgemeester Femke Halsema hekelt de vergelijking die sommige demonstranten of politici maken tussen de Holocaust en coronapandemie. Tijdens een speech op de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark noemt ze het schaamteloos als de coronapandemie op één lijn wordt gezet met de systematisch uitsluiting en moord op de Joden, Roma en Sinti.

Afgelopen december spanden de Joodse belangenorganisaties CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO), samen met vier slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van de Holocaust een rechtszaak aan tegen Forum voor Democratie-leider Baudet vanwege de vergelijkingen die hij maakte tussen de coronamaatregelen en de (aanloop naar de) Holocaust.

Halsema refereerde in haar toespraak naar de zaak: "Afgelopen december zat er een vrouw in de Amsterdamse rechtbank. Ze had moeten toezien hoe de beulen haar vermoorde moeder in een massagraf wierpen. Haar man vertelde dat ze iedere dag en nacht de oorlog nog aan zich zagen voorbijkomen. Dit echtpaar krijgt hun gruwelijke verleden nog steeds voor hun voeten geworpen", aldus Halsema.

Ze noemt het schaamteloos als bijvoorbeeld de Jodenster wordt misbruikt: "Enkel en alleen om aandacht te krijgen. Voor effectbejag. Om te provoceren. Het is schaamteloos gewroet in de pijn van mensen die weerloos zijn."

Geen leed vergelijken

Volgens de burgemeester moeten wij ons uitspreken tegen de vergelijkingen van de gekozen politici van nu tegen de massamoordenaars van toen: "Laat onze coronamoeheid, frustratie en meningsverschillen, niet in de weg staan van onze waakzaamheid. En van het onloochenbare feit dat wij hier en nu wel in vrijheid leven en keuzes kunnen maken. Er zijn lessen te trekken uit het verleden. Niet door leed te vergelijken. Maar door te leren dat onze democratische rechtstaat en open samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Dat verdraagzaamheid geen onverschilligheid mag betekenen."

Halsema vertelde dat iedereen altijd gevrijwaard moet zijn van vernedering: "Laten wij uitspreken dat de waardigheid van Joden, hier en nu, in Amsterdam en overval te wereld niet meer mag worden aangetast. Nooit meer."