Midwoudse voetbalscheidsrechter fluit af: "Nu moet een ander het maar gaan doen"

Want met bijna 68 jaar oud, is het volgens de ex- scheidsrechter wel een keertje klaar. "Dat fluiten is hartstikke leuk, maar nu is het tijd voor de volgende generatie."

Veel langer had hij bovendien ook niet door mogen gaan, want scheidsrechters moeten van de KNVB stoppen op hun zeventigste, vertelt Hollander.

Als erkenning voor zijn jaren trouwe dienst aan de club, kreeg hij na afloop van zijn laatste wedstrijd een waarderingsspeld van de KNVB. Een verrassing voor de lokale scheidsrechter, vertelt hij. "Heel bijzonder, ik had het niet verwacht. Ik heb veel voor de vereniging gedaan, omdat ik het leuk vind. Zo'n speldje is dan wel een leuke waardering."

Jarenlang actief

Hollander was jarenlang actief bij de club. "Ik heb zelf gevoetbald tot mijn 50ste, waarvan een lange tijd in het eerste. En ik heb jarenlang de jeugd getraind. De laatste zeventien jaar was ik scheidsrechter."

De club komt, ondanks zijn scheidsrechterspensioen, voorlopig nog niet helemaal af van de voetbalvrijwilliger. "De club heeft een groepje 'fitte vutters', een groepje gepensioneerde vrijwilligers. Vanuit die rol blijf ik kleine klusjes doen."

De Midwoudse club won Hollanders laatste wedstrijd met 3-2.