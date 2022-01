Verrassende wending bij Telstar: assistent Dinsgdag tóch op de bank tegen Almere City

Assistenten Anthony Correia en Michael Dingsdag hebben vandaag de leiding bij Telstar in het het duel met Almere City FC . Andries Jonker is vanwege een coronabesmetting afwezig , zo werd gisteren bekend.

Het is opvallend dat Dingsdag wel van de partij is, want gisteren gaf een coronatest nog een positieve uitslag. Daarna liet hij namelijk nog PCR-test doen en die gaf weer een negatieve uitslag, waardoor hij op de bank kan zitten

Ook Uli Landvreugd maakt voor de gelegenheid deel uit van de technische staf bij Telstar. De trainer van AFC loopt al lange tijd stage bij Telstar.

Almere City FC - Telstar begint om 14.30 uur. Ook bij de ploeg uit Flevoland ontbreken meerdere spelers vanwege corona, zo meldt Omroep Flevoland. De wedstrijd is live te volgen via onze sociale kanalen. Na afloop verschijnen interviews op NH Sport.