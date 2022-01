Knallen gehoord in Indische buurt, politie vindt kogelgat en stoeptegel door ruit

Bewoners van de Bataviastraat in de Indische buurt in Haarlem-Noord hebben vanochtend vroeg enkele knallen gehoord. Het lijkt erop dat er schoten gelost zijn. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Wel heeft de politie een kogelgat gevonden in de deur van een huis, ook is er verderop aan de Weltevredenstraat een stoepregel door een raam gegooid.

AS Media

De politie kreeg rond 7.00 uur vanmorgen melding van mensen die knallen hadden gehoord aan de Bataviastraat. Ook zouden er drie personen in een donkerkleurige auto zijn weggereden. Bij aankomst zag de politie in eerste plaats niets geks en het bleef onduidelijk of er geschoten was. "Na buurtonderzoek en forensisch onderzoek is er uiteindelijk wel een kogelgat aangetroffen in een woning", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. "Er is dus mogelijk wel geschoten." Tekst gaat door onder de foto.

AS Media