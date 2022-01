Stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel verlaat politiek na verkiezingen

Stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel keert na de verkiezingen niet meer terug als bestuurder of volksvertegenwoordiger in de lokale politiek in Amsterdam. Hij is op dit moment zo'n twintig jaar actief in de politiek in de stad.

De voorzitter van stadsdeel Zuid vindt het tijd voor iets anders, schrijft hij op Twitter. In een interview met Wijkkrant Zuid! zegt hij dat het goed gaat met het stadsdeel, al is hij niet helemaal tevreden. "Op sommige plekken is het bijvoorbeeld erg vies in Zuid en daar baal ik van."

Capel was in 2010 gemeenteraadslid voor D66. In 2014 werd hij voorzitter van stadsdeel Zuid en in 2018 werd hij dat opnieuw.