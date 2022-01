Geen straf voor kopschopper bij Centraal Station: dader verkeerde in psychose

De rechtbank oordeelde dinsdag dat hij daarom niet strafbaar is. Hij moet het slachtoffer wel 1500 euro schadevergoeding betalen.

Het slachtoffer werd eerst door de man geslagen en daarna, volgens een getuige 'keihard', op zijn hoofd getrapt. Hij bleek uiteindelijk een gat in zijn hoofd te hebben. Of dat door de trap komt is volgens de rechtbank niet met zekerheid te zeggen. Het kan ook door de val gekomen zijn.

De dader was tijdens de mishandeling ook onder invloed van cannabis en alcohol. "Het middelengebruik heeft zijn impulsregulatie verder verstoord, waardoor verdachtes gedragskeuzes en gedragingen in zodanige mate zijn beïnvloed dat hem het tenlastegelegde in zijn geheel niet kan worden toegerekend", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Wel heeft de rechtbank een zorgmachtiging voor de duur van zes maanden afgegeven. Dat betekent dat hij vanwege zijn psychose een halfjaar lang verplicht behandeld moet worden. De man zat tot dinsdag nog in de cel, de behandeling startte meteen daarna.