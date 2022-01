Supermarktmedewerkers vinden drugs tussen dozen fruit

De politie heeft zaterdag in vier supermarkten drugs aangetroffen. De drugs zijn vanuit één distributiecentrum naar vier filialen, waarvan twee in Noord-Holland, van één supermarktketen geleverd.

De drugs zaten verstopt tussen dozen fruit, meldt de politie. Medewerkers van een supermarkt in Noord-Holland vonden de verdachte pakketjes als eerste. Zij vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De politie begon een onderzoek en ontdekte dat het om drugs ging.

Daarna werden alle supermarkten waar de distributeur goederen aan had geleverd onderzocht. De politie vond in nog drie andere filialen, verspreid over Noord-Holland en Flevoland, ook drugs tussen de goederen. De politie kan met alle zekerheid zeggen dat alle drugs zijn gevonden. Het is niet duidelijk om welke supermarktketen het gaat.