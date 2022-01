Cruciale overwinning korfballers Groen Geel

De korfballers van Groen Geel hebben een belangrijke overwinning geboekt. In Nijeveen werd er met 24-21 gewonnen van DOS '46. Door de overwinning delen de Noord-Hollanders nu plek drie met DOS '46 in groep B van de Korfbal League. De eerste drie ploegen plaatsen zich voor de kampioenspoule.

Tot 4-4 gingen beide ploegen gelijk met elkaar op. Daarna liep de thuisploeg uit tot 8-4. De Noord-Hollanders knokten zich terug in de wedstrijd en na de eerste helft stond het 11-11. Daarna was Groen Geel ijzersterk en liep het uit naar 15-20. In de slotfase kwam DOS '46 nog terug tot een marge van één. Toch was het de Groen Geel wat de wedstrijd won. Mede dankzij acht treffers van Scott de Decker werd het 21-24.

Blauw-Wit komt zondag in actie tegen LDODK. Het duel van Koog Zaandijk ging niet door omdat tegenstander Fortuna te veel coronabesmettingen had.

Laatste speelronde

Volgende week zaterdag valt dan de beslissing wie er naar de kampioenspoule gaat. Groen Geel speelt dan thuis tegen het sterke PKC. Concurrent DOS '46 gaat op bezoek bij TOP.