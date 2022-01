Bob bouwt de Koemarkt uit 1970 na in miniatuur: "Alles moet kloppen"

De uithangborden van bier en Coca-Cola zijn precies zoals ze in 1970 waren. En dat geldt voor alles wat modelbouwer Bob Hartsuiker maakt. Een diorama van een stukje Koemarkt in Purmerend zoals het was in 1970. Toen was er nog elke dinsdag een veemarkt waar de koeien met handje-klap en contant geld werden verkocht.

Bob probeert zo natuurgetrouw de Koemarkt in miniatuur na te bouwen aan de hand van foto's, filmbeelden en eigen herinneringen. Wat bij hemzelf overheerst zijn de geuren. "De reuk van de koeien die verhandeld werden, de poep en de pies. Niet alleen van de koeien, maar ook van het urinoir naast café Bakker."

Dat urinoir was een uitkomst voor de jonge Bob die uitging in het 'stadje'. "Dan ging je naar De Doelen of naar de Buona Sera discotheek en als je buiten kwam en flink had gedronken dan moest je altijd even naar Bakker toe."

Bob plaatst geregeld foto's van zijn Koemarkt op Facebook en krijgt daar veel reacties op. "Het maakt heel veel herinneringen los bij mensen. Van alles wat: van mijn moeder heeft bij café Bos in de bediening gewerkt tot mijn vader struinde altijd over de veemarkt. Dat zijn leuke dingen om te horen." En de pisgeur van het urinoir zeggen mensen nu nog te ruiken.

Gekke Gerrie

Het lukt Bob bijna in alles om het zo realistisch mogelijk uit te beelden, op één ding na. "Klompen, de boeren lopen natuurlijk op klompen. En dat krijg ik bij die poppetjes niet voor elkaar."

De meeste figuurtjes zijn onbekenden, maar Bob heeft het niet kunnen laten om Gerrie, beter bekend als Gekke Gerrie, op te nemen in zijn creatie. "Gerrie was een jongen met beperkingen en liep altijd rond in Purmerend in een politie-uniform. Zo kwam je hem altijd tegen. En je moest het niet met hem aan de stok krijgen want dan trok hij zijn bonnenboekje en kreeg je een bekeuring. Ja, een fantastische figuur."

Als de Koemarkt klaar is, is Bob van plan andere markante historische plekken of gebouwen in miniatuur na te bouwen. De Koemarkt zal te zien in proeflokaal Bakker, het Purmerends museum en uiteindelijk een plekje krijgen in het stadhuis.