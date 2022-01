Landslake Lions komt niet in actie vanwege algehele afgelasting in vrouwen basketbal

Alle wedstrijden van de vrouwen basketbalcompetitie gaan dit weekend niet door. Dat betekent dat Landslake Lions ook niet in actie komt. Voor Den Helder Suns heeft dit verder geen gevolgen. De koploper van de competitie was vanwege het oneven aantal teams in de competitie al vrij.

Corona is de boosdoener van deze algehele afgelasting. Zo zijn er op dit moment bij Landslake Lions vier besmettingen. "We hebben met alle clubs uit onze competitie afgesproken dat bij drie of meer besmettingen de wedstrijd wordt afgelast", vertelt voorzitter Tine de Wit van Landslake Lions. De ploeg uit Landsmeer zou op bezoek gaan bij Jolly Jumpers in Tubbergen. "Op dit moment weet ik nog niet wanneer deze wedstrijd wordt ingehaald."

Donderdag ging de bekerwedstrijd van Landslake Lions tegen Martini Sparks ook al niet door. Toen was het de tegenstander uit Groningen die met de nodige besmettingen kampte.