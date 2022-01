Wedstrijd Koog Zaandijk afgelast wegens corona-uitbraak tegenstander

De wedstrijd met koploper Fortuna was een belangrijke pot voor KZ. De Koogers staan derde in Poule A en hopen zich te plaatsen voor de kampioensgroep. De eerste drie ploegen van Poule A en B nemen hieraan deel. Koog Zaandijk - Fortuna wordt nu ingehaald op 8 februari om 20.45 uur.

Overige duels

Wel komt in Poule B Groen Geel vanavond om 20.00 uur in actie. De ploeg uit Wormer gaat op bezoek bij DOS'46 in Nijeveen. Verder speelt Blauw Wit uit Amsterdam morgen in Poule A om 16.00 uur in Gorredijk tegen LDODK.