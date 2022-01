Bewoners protesteren tegen komst ijssalon: "Er is ons nooit iets gevraagd"

Bewoners in Enkhuizen gaan niet akkoord met een beoogde verhuizing van IJssalon Vivaldi, nu nog gevestigd aan De Dijk. De IJssalon wil in het pand van het voormalig Almanak Museum intrekken en daar een groot terras aanleggen. Tot frustratie van omwonenden, die zich gepasseerd voelen door de gemeente. "Had even overlegd."

Vivaldi Enkhuizen, nu gevestigd aan de Dijk - Google Maps

Jan-Sebastian van Lissum is een van die omwonenden en snapt niet waarom de ijssalon per se in het beoogde pand moet komen, vertelt hij vandaag op WEEFF Radio. "Er staan meerdere horecazaken leeg, met plek voor een terras en op een steenworp afstand. Laat de gemeente nou eerst daarover nadenken. En blijf van dit stuk Enkhuizen af. We hebben al zo weinig groen." De bewoner zegt gesproken te hebben met de betreffende ondernemer. "Ik snap dat hij een zakelijk belang heeft bij een vestiging op deze locatie, maar dat kan toch niet zonder overleg met de buurt." Dertig omwonenden hebben een bezwaarschrift tegen de komst van de ijssalon ingediend bij de gemeente. College verrast Verantwoordelijk wethouder Ester Heutink stelde deze week in de raadsvergadering 'verrast' te zijn, dat de plannen op zoveel tegenstand stuiten in de buurt: "Wij kregen juist berichten dat een verhuizing gewenst is." "Nou sorry, wij wonen met vijftig mensen om het gebied heen en ons is nooit iets gevraagd. Had even overlegd", reageert de buurtbewoner gefrustreerd.

Quote "Als het moet gaan we door tot aan de Raad van State" Jan-Sebastian van Lissum, bewoner

Met de komst van de IJssalon heeft de buurt nog niet eens zo heel veel moeite, vertelt Van Lissum. De aanleg van een terras van, volgens de bewoner zo'n 42 vierkante meter groot, zorgt voor de grootste weerstand. "Mensen slapen daar zes, zeven meter vandaan. We gunnen deze ondernemer zijn ijssalon, maar niet ten koste van ons eigen slaapgenot." De bewoner geeft aan graag mee te willen denken aan een oplossing, voor de buurt en de ondernemer. Toch is hij duidelijk: "We hopen op wijsheid van de gemeente en de eigenaar. Als dat niet lukt, stappen we naar de rechter. Als het moet gaan we door tot aan de Raad van State."