Man met schotwond meldt zich bij ambulance in Zuidoost

Ambulancepersoneel heeft vanmiddag op de Muntbergweg in Zuidoost een gewonde man meegenomen. Hij zei dat hij eerder was beschoten.

De man had volgens een politiewoordvoerder inderdaad zeer waarschijnlijk een schotwond. Of dat echt zo is moet in het ziekenhuis nog blijken.

"Het lijkt erop dat het letsel meevalt, maar dat zegt nog helemaal niks", zegt de politiewoordvoerder. Waar de schietpartij plaatsgevonden heeft kon of wilde het slachtoffer nog niet zeggen. Hij ligt inmiddels in het ziekenhuis. "De zorg voor het slachtoffer gaat nu voor", aldus de woordvoerder.

Agenten zullen later, als ziekenhuispersoneel aangeeft dat het mogelijk is, opnieuw met hem praten.