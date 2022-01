Veroorzaker zwaar ongeluk op A10 Noord krijgt honderd uur taakstraf

Het ongeval vond 's avonds plaats. De bestuurder had even daarvoor al een andere aanrijding gehad op de Nieuwe Leeuwarderweg en remde opeens midden op de snelweg, waardoor een andere automobilist tegen zijn auto knalde. De ravage was enorm. Er werden vier ambulances opgeroepen en een traumahelikopter landde op de snelweg.

Alcohol

Uiteindelijk bleek alleen de veroorzaker zelf gewond te zijn geraakt. Agenten constateerden dat hij naar alcohol rook. Uit bloedonderzoek bleek dat hij inderdaad te veel gedronken had. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de verkeersregels in ernstige mate geschonden, waardoor bij beide aanrijdingen levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel te vrezen was.

De automobilist zei dat hij zich niks meer kon herinneren van wat er die avond gebeurd was. Zijn advocaat wees erop dat het ongeluk 'grote fysieke en mentale gevolgen' heeft gehad. Hij heeft meerdere therapieën en behandelingen moeten ondergaan en was zijn rijbewijs na het ongeluk al een paar maanden kwijt. De verzekeringsmaatschappij zal een 'aanzienlijk bedrag' van hem vragen en daarvoor zou hij hard moeten werken en sparen.