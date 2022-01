Benzineprijs op recordhoogte: hier tank je nog voor onder 1.90 euro per liter

De literprijs voor benzine is zaterdag naar een nieuwe recordhoogte gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter euro 95 aan de pomp is nu 2,146 euro. In Noord-Holland vind je nog maar vijf tankstations waar je een liter euro 95 krijgt voor minder dan 1.90 euro.

Voor de allergoedkoopste benzine moet je bij Fuel Up in IJmuiden zijn. Daar koop je (nu nog) een liter euro 95 voor 1.879 euro per liter, blijkt uit cijfers van vergelijkingssites Independer.nl en Tankje.nl.

De gedeelde tweede plaats gaat naar de Tango tankstations in Beinsdorp en IJmuiden. Hier kost euro 95 1.889 euro per liter. De Tango tankstations in Heemstede en Zaanstad maken het lijstje af. Zij vragen 1.899 euro voor een liter euro 95.

Rusland

De spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne drijven de olieprijzen verder omhoog. De markten houden er rekening mee dat de Russische export van olie en gas op een lager pitje komt te staan als het de spanningen uit de hand lopen, bijvoorbeeld omdat er dan sprake is van economische sancties door het westen.

De adviesprijs voor een liter diesel tikte zaterdag met 1,84 euro ook een nieuw record aan. Tankstations zijn niet verplicht om de adviesprijs te hanteren, ze kunnen zelf lagere prijzen aanbieden. Veel pompstations doen dat ook.