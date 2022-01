Thijs Oosting verlaat AZ en tekent langdurig contract bij Willem II

Oosting maakte in de zomer van 2017 de stap van FC Emmen naar AZ. Na een paar seizoenen in de jeugd speelde de geboren Drent zijn meeste duels voor Jong AZ. Vorig seizoen verhuurden de Alkmaarders hem aan RKC Waalwijk. Met de nodige eredivisie-ervaring op zak maakte Oosting dit seizoen zijn eerste officiële minuten voor de hoofdmacht van AZ. De teller bleef uiteindelijk steken bij vijf wedstrijden. Één keer scoorde hij, dat was in december tegen Randers FC voor de Conference League.

Vader-zoon clash

Het contract van Oosting zou over anderhalf jaar aflopen. Hoeveel Willem II betaalt voor hem is niet bekend. Zondag hervat Willem II met Oosting de competitie thuis tegen RKC Waalwijk. En bij die club is zijn vader Joseph Oosting de hoofdcoach.