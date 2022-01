Amsterdamse topscorer van Heracles verkast naar Bundesliga

Burgzorg maakte in 2019 de stap van het Italiaanse Spezia naar Heracles. In Almelo speelde de Amsterdamse aanvaller 54 competitiewedstrijden waarin hij tien keer scoorde. Dit seizoen vond hij vier keer het net en is daarmee de topscorer van Heracles.

Loopbaan

In Amsterdam kwam Burgzorg uit voor de amateurclubs TOS-Actief, DWV en Zeeburgia. In 2015 belandde hij in de jeugdopleiding van De Graafschap om vervolgens bij de Achterhoekers ook door te breken in het betaalde voetbal.