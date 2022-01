Manifestatie tegen seksueel geweld op Museumplein: "Het enige antwoord op nee is oké!"

Op het Museumplein is de manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag begonnen. ' No Blame, But Change ', zoals de manifestatie heet, is tot stand gekomen vanwege de beerput die open is gegaan rond om The Voice of Holland.

De demonstratie zou in eerste instantie worden gehouden op de Dam, maar vanwege de grote drukte die wordt verwacht werd het verplaatst naar het Museumplein. Vanaf 12.00 uur zullen onder anderen cabaretière Karin Bloemen, de directeur van Amnesty International Dagmar Oudshoorn en advocaat Richard Korver spreken.

Voor iedereen een podium

Afgelopen dinsdag liet initiatiefnemer Mandy Sleijpen weten het belangrijk te vinden om zowel slachtoffers als experts een podium te geven. "Het gebeurt iedere dag: op het werk, op straat, in families. Het is heel belangrijk dat we een stem laten horen met slachtoffers, maar ook met mensen die er verstand van hebben. Dat we laten zien dat we niet alleen zijn en het probleem groter is dan we denken."

"Ik ben zelf slachtoffer geworden van seksueel misbruik in mijn kindertijd", vervolgt Mandy. "Toen alles rondom The Voice in het nieuws kwam, had ik zoiets van: ik wil iets doen." Na wat rondbellen mondde dat uit in het plan voor een manifestatie. "Ik wil mijn stem laten horen."