Uitslag Hilversumse enquête Groenvisie: klimaatbestendig bouwen en opgeven rijbaan

De uitslag van de enquête die de gemeente onder Hilversummers heeft gehouden over de groenvisie is gepresenteerd. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag bespreekt verantwoordelijk wethouder Bart Heller de verschillende uitkomsten ervan en wat hij ermee zou willen.

In opdracht van de gemeente Hilversum heeft I&O Research een enquête onder ruim 1.300 Hilversummers laten uitvoeren. Een paar bevindingen vallen op. Zo geven de meeste deelnemers aan dat klimaatbestendig en natuur-inclusief bouwen de hoogste prioriteit heeft. "Dat is een ingewikkelde term, maar betekent eigenlijk dat we in al gebouwde omgevingen rekening houden met de natuur", legt Heller uit. "Denk aan nestplaatsen voor vogels en vleermuizen of minder verstening in tuinen."

Balans tussen groen en verkeer

Een andere opvallende uitslag is dat 48 procent van de deelnemers bereid is om de rijbaan op te geven om hun buurt te vergroenen. Dit terwijl de doorstroom in Hilversum op verschillende plekken een probleem is. Volgens Heller is de politiek al de hele tijd bezig is met de balans tussen groen en verkeer. "Maar je ziet in deze enquête dat er plekken zijn Hilversum die behoefte hebben aan groenvoorziening. Daar gaan we mee aan de slag."

Heller geeft wel aan niet aan cherry-picking van de uitslagen te doen. "Bij elk beleidsstuk dat we vaststellen doen we aan participatie. Die resultaten ervan hebben we nu en die gaan we gebruiken om voorstellen te doen aan de raad." De planning is om alle voorstellen vóór de zomer aan de raad voor te leggen.

Luister het hele interview met Bart Heller terug via deze link.