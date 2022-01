VVD-fractievoorzitter Prins keert na verkiezingen niet terug in politiek

Na twintig jaar verlaat Jessica Prins, VVD-fractievoorzitter van Huizen, de lokale politiek. Na de verkiezingen zal ze een stap terug doen, maar helemaal verdwijnen doet ze niet gelijk. Zo heeft ze belooft de politieke groentjes in het eerste jaar na de verkiezingen nog een beetje te coachen. Dat zegt Prins in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Deze week presenteerde de VVD van Huizen haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Daarop was te zien dat het wethouder Roland Boom is die de lijst aanvoert. Fractievoorzitter in de raad Jessica Prins staat op de onverkiesbare plaats zeventien. Hiermee zal ze na twintig jaar niet terugkeren in de Huizer politiek. "Na zo'n lange tijd maak ik graag plaats voor nieuwe talenten in de VVD. Je ziet soms dat mensen net iets te lang blijven zitten, je moet op het goede moment afscheid nemen."

Gelijk uit de politieke arena verdwijnen doet Prins niet. "Ik heb beloofd aan een paar nieuwe mensen om ze een beetje te coachen", zegt de fractievoorzitter. "Het is wel de bedoeling dat ik ermee ga stoppen, dus dat ik binnen een jaar verdwenen ben."

Hoogte- en dieptepunten

Het meest trots is Prins op het feit dat de VVD medeverantwoordelijk is voor het openen van de winkels op zondag. "Dat is zo'n lange strijd in Huizen geweest. Dat hebben veel mensen als een fijne mogelijkheid ervaren." Ook is de bouw van een appartementencomplex op de plek van de oude discotheek SilverDome iets waar Prins met plezier op terugkijkt.