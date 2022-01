Brand bij houthandel in Kortenhoef zorgt voor veel rook

Bij een houthandel aan De Kwakel in Kortenhoef staat een schuur in brand. Er komt veel rook vrij bij de brand.

Naast de schuur is het pand van de scouting, van waaruit de brand is gemeld. De brandweer heeft een tweede auto ingezet om overslaan naar omliggende gebouwen te voorkomen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de hele schuur in brand staat. "De brand zit ondertussen in het dak", vertelt hij. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen en was er niemand aanwezig in de schuur.