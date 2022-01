Grootmeesters spotten in Wijk aan Zee: "Noem mij gerust een schaakgroupie"

Dus is er bij de sporthal de Moriaan niets te beleven voor schaakliefhebbers. Of toch wel? Een vrouw heeft zich geposteerd bij de zij-ingang van de hal, de plek waar de toppers de zaal in gaan. Het is Marjan van Houwelingen uit Aalsmeer, een bewonderaar van de schakers, die hier ieder jaar meerdere dagen aanwezig zijn. Nu ze binnen niet bij de partijen kan zijn, hoopt Marjan buiten een glimp van de grootmeesters op te vangen.

"Waarom ik dit doe? Ik heb respect voor wat ze doen", zegt Marjan. "En dat wil ik graag tonen. Ik vraag geen handtekeningen en maak geen praatje. Ik vind het gewoon mooi om de allerbeste schakers van de wereld te zien."

Marjan heeft ook een aantal favoriete schakers. "Erwin l'Amie zegt altijd gedag, Lucas en Jorden van Foreest vind ik ook leuk. Maar natuurlijk vooral Magnus Carlsen, omdat hij de nummer één van de wereld is. En ook ben ik fan van Anish Giri."

Carlsen als laatste naar binnen

Giri is één van de eerste grootmeesters die zich meldt. Hij kijkt strak voor zich uit. "Anish is in opperste concentratie", is Marjan begripvol. "Deze mensen zijn zó met hun partij bezig. Ze moeten aan zóveel dingen denken, moeten op alles voorbereid zijn, maar kunnen toch iets over het hoofd zien waardoor ze de partij verliezen. Het lijkt me moeilijk om met dat gevoel van onzekerheid om te gaan."

Traditioneel is wereldkampioen Magnus Carlsen de laatste, één minuut voor aanvang. Hij moet zich haasten om op tijd te zijn. Meer dan een glimp krijgt Marjan niet te zien. "Maakt niet uit. Ik heb ze even gezien en dat voelt goed. Ik een schaakgroupie? Noem me gerust zo. Wat maakt het uit?"

